Дэйзи Ридли спасается от отца в трейлере "Дочь болотного царя"

Релиз картины в России намечен на 19 октября

Компании Lionsgate и STX представили в социальных сетях трейлер остросюжетного триллера "Дочь болотного царя" от режиссёра Нила Бёргера ("Иллюзионист", "Области тьмы") с Дэйзи Ридли в главной роли. В актерском составе проекта также заявлены Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд и Гил Бирмингем. Фильм основан на одноименном бестселлере Карен Дионн, который вышел на 25 языках. Сюжет рассказывает о женщине с тайным прошлым, которая отправляется в дикую природу ради того, чтобы встретиться с самым опасным человеком в своей жизни — родным отцом. Речь идет о печально известном Марше Кинге, который на протяжении многих лет держал семью в плену. Когда мужчина сбегает из тюрьмы, Хелене приходится столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. Девушка понимает, что родитель будет бегать за ней, поэтому она находит внутренние силы противостоять демонам и перехитрить близкого человека. Для этого героине приходится применять все знания, которым ее научил отец о выживании в дикой природе. Официальная премьера в России состоится 19 октября.

Вышел новый геймплейный трейлер The Inquisitor по мотивам серии книг.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Moves