Вышел новый геймплейный трейлер The Inquisitor по мотивам серии книг

Авторы рассказали об игре про инквизитора.

Студия The Dust S.A. выпустила в социальных сетях новый геймплейный трейлер приключенческого экшена The Inquisitor, который ранее назывался I, The Inquisitor, но проект впоследствии был переименован. Известно, что компьютерная игра создается по мотивам литературных произведений, книжной серии "Я, инквизитор" за авторством польского писателя Яцека Пекары. Сюжет основан на альтернативной религиозной вселенной, в котором Иисус не умер распятым, а наоборот — устроил расправу над грешниками и не верующими в христианство. Создатели подчеркнули, что часть игры будет посвящена экшену, а часть - исследованию локаций, общению с NPC-персонажами и расследованиям. Они обещают пользователям нелинейную историю с "серой моралью". Ключевым персонажем станет инвкивизтор по имени Мордимер Маддердин. Этого герой способен идти на самые крайние меры ради достижения целей. У экшена на официальном релизе также будет текстовая русская локализация.

Фото и видео: YouTube / Kalypso Media