Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры на шоу "Маска"

Артистка пошутила, что поговорит с ним дома.

Появление Ольги Бузовой на шоу "Маска" шокировало жюри. Оказалось, что артистка скрывалась под костюмом Розовой Пантеры.

Очередной выпуск шоу "Маска" вышел на канале НТВ 21 марта. В костюме Розовой Пантеры Бузова исполнила хит группы Aqua "Barbie Girl". На протяжении долгого времени члены жюри не могли раскрыть личность этого персонажа. Все догадки оказались ошибочными, потому что никто не назвал Ольгу Бузову.

После того как певица сняла с себя маску, сильнее всех был удивлен Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады расстроился, потому что не смог узнать близкую подругу.

"Ну почему я не сказал!?" – заявил раздосадованный Киркоров. Бузова в шутку ответила, что поговорит с ним об этом дома.

Ольга призналась, что ей стоило больших усилий скрыть свою фигуру и "потрясающий голос". Для этого она надела на себя накладную грудь и воспользовалась вокальными трюками.

"Вы не представляете, как мне было сложно спрятать свой узнаваемый, потрясающий вокал под маской! Я прибегала к субтону", - объяснила певица.

Ранее жюри шоу "Маска" шокировал Юрий Стоянов, выступавший в образе Банана.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ