Юрия Стоянова в образе Банана разоблачили в новом выпуске шоу "Маска" на НТВ

Председатель жюри Филипп Киркоров был уверен, что в этом костюме прячется Александр Буйнов.

В воскресенье, 14 марта, в эфир телеканала НТВ вышел пятый выпуск шоу "Маска". В этот раз номера участников оказались настолько яркими, что судьям было сложно выбрать кандидата на вылет. В результате маску заставили снять с Банана.

Оказалось, что в этом костюме выступал актер и телеведущий Юрий Стоянов. Хотя председатель жюри Филипп Киркоров был уверен, что в образе Банана выступает Александр Буйнов. В свою очередь Валерия увидела в Банане Александра Маршала, а Регина Тодоренко предположила, что это Алексей Кортнев. Только Тимур Родригез, узнавший Стоянова еще в прошлом выпуске, продолжал отстаивать свою версию и оказался прав.

В пятом выпуске шоу Стоянов исполнил зажигательную композицию Cancion del Mariachi Антонио Бандераса. Когда артист снял с себя маску, жюри воскликнули от радости и удивления, а Киркоров назвал Стоянова "потрясающим" актером.

"Юрий, какой же вы потрясающий! Меня обмануть было невозможно! Вы такой музыкант, музыкантище, актерище!" – отметил Киркоров.

Ранее "Маску" покинула Азиза, которая выступала в костюме Пингвина.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ