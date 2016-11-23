Выступавшая в образе Пингвина Азиза ушла со скандалом из "Маски" на НТВ

После разоблачения певица стояла с каменным лицом и не проронила ни слова.

Разоблачение Пингвина в шоу "Маска" на НТВ стало самым драматичным за всю историю проекта. В этом костюме выступала певица Азиза. После того как ее попросили снять маску, она стояла на сцене с каменным лицом, ни разу не улыбнулась и ушла за кулисы со слезами на глазах, не исполнив прощальную песню.

Оказалось, что Азиза очень хотела дойти до финала "Маски" и очень расстроилась из-за того, что шоу для нее так быстро закончилось. Артистка наградила жюри и ведущего таким леденящим душу взглядом, что Вячеслав Макаров (ведущий) позже признался: "Я думал, меня прокляли".

Многие зрители сочли такое поведение певицы чересчур эмоциональным и невежливым. Председатель жюри Филипп Киркоров долго извинялся перед Азизой за решение снять с нее маску, однако уже ничего нельзя было поделать. Теперь шоу продолжится без Пингвина.

Ранее мы писали, что "Маска" на НТВ вновь стала лучшим шоу России.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ