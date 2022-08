Азиза выпустила песню и видеоклип "Любимые не умирают" о героях СВО РФ на Украине

Звезда 90-ых спела о погибших героях СВО.

Российская исполнительница Азиза выпустила видеоклип на композицию "Любимые не умирают" о тех, кто сражается в рамках специальной военной операции на Украине. Текст песни для артистки, популярной в 90-ых годах, написал поэт-песенник Илья Резник. Автор признался в том, что остался доволен исполнением его реквиема по погибшим в СВО. В социальных сетях считают, что новинка получилась очень мощной и эмоциональной.

Любимые не умирают И о себе напоминают В мгновеньи каждом, Каждый час. Не умирают, остаются И согревают отчий дом И с нами плачут, и смеются Пока мы дышим и живем. текст песни

Naughty Dog рассказала об уважении к оригинальной The Last of Us в ремейке.

Фото и видео: YouTube / ED zvideo09