Бывший глава Василеостровского района получил ранение на СВО

Ильин несколько месяцев находился в военном госпитале, его перевели в военный санаторий.

Бывший глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин пострадал в зоне СВО. В настоящее время он проходит реабилитацию, пишет "Фонтанка" 2 июля.

По данным источника, Ильин несколько месяцев находился в военном госпитале, его перевели в военный санаторий. Контракт мужчина подписал в декабре 2024 года, в тот момент суд рассматривал уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как утверждало обвинение, в 2022 году экс-руководителю выплатили не менее 5,6 млн рублей за покровительство частным охранным организациям.

Ранее мы сообщили о том, что петербургским контрактникам планируют начать оказывать материальную помощь за ранения. Так, 1 млн рублей выплатят получившим инвалидность I группы, 750 тыс. рублей – II и III групп. А 500 тыс. рублей получат бойцы за ранения, не приведшие к инвалидности.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга