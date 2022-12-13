Экс-глава Василеостровского района не смог оспорить свой арест

Заседание в Горсуде прошло еще в феврале, апелляция оставила решение предыдущей инстанции без изменения.

Экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин предпринял попытку оспорить решение суда об избрании бывшему чиновнику, который обвиняется в получении взятки, меры пресечения в виде ареста. Об этом пишет "Деловой Петербург" 9 марта.

Заседание в Горсуде прошло еще в феврале, апелляция оставила решение предыдущей инстанции без изменения. Добавим, что адвокат бывшего чиновника, с которым связалась "Фонтанка", отказался от комментариев.

Напомним, что Ильина преследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что с январь по август прошлого года, от представителей частной охранной организации Ильин ежемесячно требовал незаконное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. За это нужно было охранять главное здание администрации на Большом проспекте В.О. и подведомственные объекты. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Ранее имущество экс-главы Василеостровского района и его близких арестовали в Петербурге. Суд санкционировал арест в размере 70-кратной суммы взятки, что соответствует 392 миллионам рублей.

Фото: Piter.tv