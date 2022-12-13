Имущество экс-главы Василеостровского района и его близких арестовали в Петербурге

Суд санкционировал арест в размере 70-кратной суммы взятки, что соответствует 392 миллионам рублей.

В пятницу, 17 февраля, Василеостровский суд Петербурга арестовал имущество экс-главы района Эдуарда Ильина и его родных. Об этом пишет "Фонтанка".

Ильин заочно арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему инкриминируют незаконный доход в размере не менее 5,6 миллиона рублей. Как пишет издание, суд санкционировал арест в размере 70-кратной суммы взятки, что соответствует 392 миллионам рублей.

Оперативники нашли у сестры Ильина две квартиры в Москве, дом в Ленобласти и машину Suzuki Grand Vitara. Также этой родственнице принадлежит квартира на 15-й линии Васильевского острова, купленная в бытность Ильина главой района. Следствие полагает, что фактически в квартире проживал сам чиновник.

Напомним, что Ильина преследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что с январь по август прошлого года, от представителей частной охранной организации Ильин ежемесячно требовал незаконное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. За это нужно было охранять главное здание администрации на Большом проспекте В.О. и подведомственные объекты. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Ранее на экс-главу Василеостровского района завели уголовное дело.

Фото: Piter.tv