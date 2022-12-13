Суд Петербурга заочно арестовал экс-главу Василеостровского района

Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

В среду, 25 января, Василеостровский суд Петербурга постановил заключить под стражу экс-главу районной администрации Эдуарда Ильина, который проходит фигурантом по экономическому делу. Он получил заочный арест, потому силовики не смогли найти его в городе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Ильина преследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что с январь по август прошлого года, от представителей частной охранной организации Ильин ежемесячно требовал незаконное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. За это нужно было охранять главное здание администрации на Большом проспекте В.О. и подведомственные объекты. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Ранее Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района. До последнего времени Соболев занимал должность заместителя главы администрации Василеостровского района.

Фото: Piter.tv

