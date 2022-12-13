На экс-главу Василеостровского района завели уголовное дело

Экс-главу подозревают по статье о служебном подлоге - внесении заведомо ложной информации в документы.

Стало известно, что следственный комитет по Петербургу возбудил ещё одно уголовное дело в отношении заочно арестованного экс-главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. Об этом 9 февраля пишет "Фонтанка".

Экс-главу подозревают по статье о служебном подлоге - внесении заведомо ложной информации в документы. Следствие считает, что Ильин попросил своих подчинённых оформить документы о якобы проведённой проверке по поводу падения сотрудника на лестнице в администрации в ноябре 2021 года. По мнению СК, таким образом Ильин хотел сделать видимость проведённого расследования и уйти от ответственности за нарушение требований трудового законодательства.

Напомним, что Ильина преследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что с январь по август прошлого года, от представителей частной охранной организации Ильин ежемесячно требовал незаконное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. За это нужно было охранять главное здание администрации на Большом проспекте В.О. и подведомственные объекты. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Ранее Михаил Соболев назначен новым главой Василеостровского района. До последнего времени Соболев занимал должность заместителя главы администрации Василеостровского района.

Фото: Piter.tv

