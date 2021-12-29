Петербуржцы могут выходить на работу без ответа о дистанционном закрытии больничного

Информация о закрытии больничного листа может прийти "задним числом".

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в Смольном разрешили выходить на работу горожанам, которые не получили ответа о дистанционном закрытии больничного.

Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, информация о закрытии больничного листа может прийти "задним числом". Пациенту не запретят выходить на работу, если он хорошо себя чувствует.

Соловьева добавила, что система работает несколько дней, поэтому могут быть задержки. Так, на сегодняшний день они предлагают приступать к работе, а информация о закрытии листа нетрудоспособности может поступить несколько позже.

Ранее мы сообщали, что чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный.

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