Чат-бот службы 122 поможет петербуржцам вызвать врача и открыть больничный

Чат-бот позволяет в режиме 24/7 оформлять заявки со смартфонов и компьютеров, без звонка в службу 122.

Комитет по информатизации и связи запустил нового помощника. Теперь в Telegram есть чат-бот, который поможет подать заявку на вызов врача на дом, открыть или закрыть больничный лист, а также позволит уточнить статус ранее поданных заявок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Чат-бот позволяет в режиме 24/7 оформлять заявки со смартфонов и компьютеров, без звонка в службу 122. Перейти в чат-бот можно по ссылке. Для начала общения нужно нажать кнопку "Начать" в чате с ботом и согласиться на обработку персональных данных.

Общение с ботом ведется по принципу "вопрос-ответ". В дальнейшем чат-бот планируется запустить и на платформе ВКонтакте. Любые предложения и замечания по работе чат-бота можно направить разработчику: spb_122@iac.spb.ru.

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Фото: pexels