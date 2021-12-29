Что делать, если симптомы COVID-19 есть, но тест — отрицательный? Отвечает комздрав

Если в первый раз тест по ОМС показал отрицательный результат, но вы подозреваете, что у вас ковид, то пересдавать придется уже платно.

Некоторые петербуржцы получают отрицательный тест на COVID-19, хотя уверены, что на самом деле заболели вирусной инфекцией. Несколько читателей рассказали о ситуациях, когда они болели вместе с родственниками с положительным результатом ПЦР-теста в одной квартире и с похожими симптомами, но при этом наличие SARS-CoV-2 у них не подтвердилось. В этом случае QR-код будет не получить или не обновить срок его действия. Piter.tv узнал в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, что делать в таком случае.

В пресс-службе отметили, что о причинах того, почему кто-то из горожан получил положительный результат теста, а его сожитель — отрицательный, "гадать сложно".

Возможно, была нарушена техника взятия мазка. Не исключено, что сами горожане могли перед тестом пить, есть или полоскать горло — что тоже может повлиять на результат. пресс-служба комитета по здравоохранению.

Напомним, что за несколько часов до взятия мазка не рекомендуется есть, пить, курить, полоскать горло, чистить зубы и закапывать нос. Как показывает практика, это не всегда возможно. В случае вызова врача на дом не известно, когда именно он придет.

Если тест показал отрицательный результат, но вы болеете и уверены, что это СOVID-19, еще раз бесплатно пересдать мазок не получится, сообщили в ведомстве.

К сожалению, за счет ОМС пересдача мазка не предполагается. Пересдать и перепроверить его можно лишь в частной лаборатории за свой счет.

Положительный результат теста не является основанием для постановки диагноза. С результатом, в том числе если вы делали тест в платной лаборатории, нужно обратиться к врачу. Только в этом случае можно будет получить QR-код. При этом для выписки, если вы лечились более 7 дней, теперь повторная сдача теста не требуется.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой