В Петербурге еще не определились со всеми точками продажи билетов с QR-кодами для проезда в общественном транспорте

С апреля город начнет переход к новой транспортной модели.

С 1 апреля в Петербурге начнут отказываться от оплаты проезда наличными. Тем, у кого нет электронной карты, нужно будет приобрести билет с QR-кодом. Piter.tv узнал, где это можно будет сделать помимо касс метрополитена.

Как нам сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, приобрести билет можно будет в точках продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок". На данный момент их около 20, в том числе в Кронштадте, Ломоносове, Петергофе и Сестрорецке. Купленный билет нужно будет использовать в течение трех дней. QR-код нужно будет приложить к валидатору. В ином случае оплата будет производиться по льготному проездному билету, "Подорожнику" или банковской карте.

Кроме того, сеть продаж разовых QR-билетов будет расширяться.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами. комитет по транспорту.

Список маршрутов, на которых наличная оплата с 1 апреля станет невозможной: автобусы №№ 1Кр, 2Кр, 3Кр, 2А, 4, 5, 10, 16, 21, 25, 30, 34, 35, 36, 43, 53, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 78, 83, 85, 88, 89, 95, 96, 99, 108, 111, 112, 117, 119, 122, 129А, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 173, 176, 180А, 183, 185, 189, 191, 192, 207, 208, 229, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 324, 350, 358, 374, 386, 388, 399, 406, 433, 435, 462, 487, 497, 567.

Фото: Piter.tv