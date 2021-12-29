Главный санитарный врач подписал несколько нововведений по ковиду.

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. По сообщению главного санитарного врача, таким людям больше не придется уходить на карантин. Ранее им приходилось соблюдать режим на протяжении недели. Постановление вступает в законную силу с 6 февраля.

Также нововведения касаются лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. В том случае, если терапию пациент проходит более семи дней, то для выписки с больничного листа ему не придется повторно сдавать ПЦР-тест. ранее этот тест должен был быть отрицательным для возвращения гражданина на работу.

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению) после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях)...осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней. документ Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: дети наиболее уязвимы к "омикрону".

Фото: Piter.tv