Роспотребнадзор: дети наиболее уязвимы к "омикрону"

Наталья Пшеничная оценила воздействие штамма ковида на иммунитет ребенка.

В Роспотребнадзоре заявили, что дети наиболее уязвимы к южноафриканскому варианту коронавирусной инфекции, чем взрослое население. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Эксперт проанализировала степень заразности "омикрон"-штамма. По мнению спикера, несовершеннолетние пациенты практически не имеют иммунитета для данной мутации инфекции.

Дети все-таки у нас практически не вакцинированы, в меньшей степени соблюдают все меры предосторожности…Эта прослойка населения практически не иммунная, за исключением тех, кто переболел раньше. Наталья Пшеничная, эксперт

Пшеничная напомнила журналистам о том, что основном дети болеют ковидом в легкой форме. Однако у маленьких детей могут фиксироваться симптомы бронхиолита и признаки удушья. Такое развитие заболевания у пациентов в Роспотребнадзоре назвали "крайним вариантом".

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