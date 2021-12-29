Голикова: регионы получат 7,3 миллиарда рублей на амбулаторную помощь

Вице-премьер РФ рассказала о дополнительных средствах, выделенных системе здравоохранения.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи пациентам. Соответствующее решение чиновница огласила на правительственном совещании при участии президента РФ Владимира Путина.

Планируем до конца января выделить регионам страны дополнительное финансовое обеспечение, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 млрд рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Специалист уточнила, что кабинет министров уже принял решение о выделении дополнительных средств в размере 5 млрд рублей на обеспечение пациентов по субъектам РФ бесплатными лекарствами на амбулаторном этапе. Еще 15 млрд рублей выделено чиновниками для централизованной закупки лекарств и медикаментов в стационарное звено системы здравоохранения.

Голикова заявила о превышении уровня госпитализаций с COVID-19 в 35 регионах.

Фото и видео: Правительство России

