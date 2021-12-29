Вице-премьер РФ привела статистику по числу пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о превышении уровня госпитализаций с COVID-19 в 35 регионах страны по итогам третьей недели 2022 года. Информацией со статистическими данными чиновница поделилась с коллегами на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина.

В разрезе регионов сегодня ситуация разная. Она связана в том числе с постепенным распространением штамма "омикрон" и продолжающимся циркулированием штамма "дельта". Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В настоящее время самый высокий уровень по числу пациентов, нуждающихся в стационарном лечении (более 30% ) по отношению к числу выявленных зараженных медики наблюдают в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее, Карачаево-Черкессии. Свыше 40% показатель достигнут в Марий Эл, Пензенской и Курской областях. Более 50% - в Северной Осетии-Алании, более 60% - в Тыве.

За последние два дня госпитализация детей с коронавирусом выросла на 36,5%. За прошлую неделю число госпитализаций взрослого населения увеличился на 9% (каждые 39 человек на 100 тысяч россиян) по сравнению с неделей до этого.

Голикова призвала все регионы ввести коронавирусные ограничения.

Фото и видео: Правительство России

