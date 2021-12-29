Вице-премьер РФ заявила, что плановая медпомощь не будет приостановлена в регионах.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала все регионы ввести коронавирусные ограничения в тех субъектах, где меры борьбы с ковидом все еще не внедрены. Такую рекомендацию чиновница дала коллегам на местах во время правительственного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт добавила, что по регионам не предполагается остановка оказания плановой медицинской помощи пациентам.К концу месяца кабинет министров примет соответствующее постановление. В регионах, в которых будет фиксироваться особенно сложная эпидемиологическая обстановка, формат оказания медпомощи будет переведен в неотложный формат.

Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России.

Фото и видео: Правительство России