Петербургский суд вынес приговор медсёстрам за подделку COVID-сертификатов

Фигурантки дела выплатят по 150 тыс. рублей штрафов.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор двум медсёстрам за подделку сертификатов о вакцинации против от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Правосудие установило, что своими действиями фигурантки вменяли искажение информации о событиях, представляющих угрозу жизни или здоровья. За прошлый год в период пандемии COVID-19 они создали как минимум 4 фальшивых сертификата.

Каждой из медицинских работниц назначено административное наказание в виде штрафа по 150 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд запретил общаться с коллегами и ходить на митинги инженеру "Метростроя".

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