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Петербургский суд вынес приговор медсёстрам за подделку COVID-сертификатов
Сегодня, 15:55
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Петербургский суд вынес приговор медсёстрам за подделку COVID-сертификатов

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Фигурантки дела выплатят по 150 тыс. рублей штрафов.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор двум медсёстрам за подделку сертификатов о вакцинации против от коронавируса в 2021 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Правосудие установило, что своими действиями фигурантки вменяли искажение информации о событиях, представляющих угрозу жизни или здоровья. За прошлый год в период пандемии COVID-19 они создали как минимум 4 фальшивых сертификата.

Каждой из медицинских работниц назначено административное наказание в виде штрафа по 150 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд запретил общаться с коллегами и ходить на митинги инженеру "Метростроя".

Фото: Pxhere

Теги: qr код, санкт-петербург, сертификат о вакцинации, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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