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Суд запретил общаться с коллегами и ходить на митинги инженеру "Метростроя"
Сегодня, 18:47
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Суд запретил общаться с коллегами и ходить на митинги инженеру "Метростроя"

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Инженер СПб ГКУ "Дирекции транспортного строительства" Антон Крекер признал вину и раскаялся в содеянном.

В четверг, 17 ноября, Октябрьский суд Петербурга запретил выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, а также общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми и сотрудниками АО "Метрострой Северной столицы" инженеру Крекеру. 

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, инженер СПб ГКУ "Дирекции транспортного строительства" Антон Крекер признал вину и раскаялся в содеянном. Следствие полагает, что крекер фиктивно устроил своего знакомого проходчиком при прокладке метро и получал за него зарплату с апрель 2020-го по октябрь этого года. За это время ему перевели 2,7 млн рублей. 

Ранее в Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей. По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: избрание меры, суд, фиктивное трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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