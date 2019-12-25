В Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года.

В Петербурге выявили организацию "теневых" банкиров, которые за 5 лет обналичили более двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги "теневые" банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В "серой" схеме использовалась наличка, образующаяся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков. Данная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

В Москве и Петербурге в офисах и по местам проживания участников было проведено около 30 обысков. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы.

В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов (45-летняя петербурженка) и один из соучастников (42-летний москвич). По оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек.

Ранее стало известно, что в барах на Рубинштейна состоятельных клиентов обманули на 10 млн рублей.

Фото: МВД