В барах на Рубинштейна состоятельных клиентов обманули на 10 млн рублей

Жертвами становились состоятельные мужчины, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо близкие к этому состоянию. К такому клиенту подсаживалась девушка, которая накачивала его "паленым" алкоголем.

Сотрудники уголовного розыска выявили масштабную схему обмана посетителей ночных клубов и баров Петербурга. По оперативным данным МВД, к противоправной схеме причастны десятки людей, деятельность которых была подчинена строгой иерархии.

На верхушке пирамиды – организаторы схемы. За каждым заведением закреплялся старший управляющий, в функции которого входил набор барменов, официантов, кальянщиков, проведение мотивационных собраний, распределение гонораров между работниками, руководство процессом надувательства клиента. МВД

Жертвами становились состоятельные мужчины, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо близкие к этому состоянию. К такому клиенту подсаживалась девушка, которая накачивала его "паленым" алкоголем. После этого мужчине приносили терминал с завышенным счетом либо подсовывали один и тот же счет повторно (до 7 раз). Не заострять внимание на цифрах клиенту "помогали" те же девушки, с которыми они выпивали.

Правоохранители установили, что в преступную сеть входили 9 баров, расположенных на улице Рубинштейна. Также в гаражах на улице Руставели злоумышленники организовали свое подпольное производство контрафактного алкоголя, который поставляли в данные бары.

Жертвами стали как минимум 11 мужчин, которые в период с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали мошенникам в совокупности более 10,5 миллионов рублей. По данным сыщиков, потерпевших значительно больше.

Проведено более 50 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в ряде заведений главной "барной" улицы Петербурга и на подпольном алкогольном производстве.

Видео: МВД