Роспотребнадзор временно закрыл суши-бар HATIMAKI в Москве

Владелец утверждает, что его собственная лаборатория опасных бактерий не нашла, и он пересматривает цепочку поставщиков.

Московский суши-бар HATIMAKI, расположенный на Куликовской улице, временно закрыт по решению Роспотребнадзора. Проверка была инициирована после выхода репортажа, в котором были показаны антисанитарные условия в заведении: грязь и клочья пыли в детской комнате, окаменевшие куски риса под столами, просроченные напитки.

По итогам проверки нарушения подтвердились. В ролле "Премиум с угрём" была обнаружена кишечная палочка. Точка закрыта на 90 суток, а владельца привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Сам предприниматель рассказал, что после громкой публикации провёл внутреннюю проверку и направил продукцию в независимую лабораторию, где опасных бактерий якобы не обнаружили. Теперь он проверяет всю цепочку поставщиков и ищет новых, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при выборе суши и роллов.

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