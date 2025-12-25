Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при выборе суши и роллов

Эти блюда японской кухни относятся к категории особо скоропортящихся продуктов.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти дали рекомендации по безопасной покупке суши и роллов. Об этом пишет 25 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

Эти блюда японской кухни относятся к категории особо скоропортящихся продуктов. Большая часть их ингредиентов не проходит термическую обработку. А дополнительный фактор риска – рыба, которая опасна как источник патогенных и условно‑патогенных микроорганизмов.

При выборе заведения оцените чистоту помещения, внешний вид персонала и заранее почитайте отзывы. При малейших сомнениях откажитесь от покупки. Проверьте, указаны ли контактные данные продавца и соответствует ли адрес юридическому адресу организации. Время доставки должно быть не больше 30-40 минут, курьер обязан использовать термосумку. Суши и роллы лучше употребить в течение суток.

Если же вы покупаете японскую еду в продуктовом магазине, внимательно посмотрите на наличие маркировки, срок годности и упаковку.

Фото: pxhere