Виртуальный оператор чат-бот возьмёт трубку за 165 млн рублей в Петербурге

Петербург внедряет ИИ в колл-центры.

Санкт-Петербургское предприятие "АТС Смольного" объявило конкурс на обслуживание голосового чат-бота, который отвечает за автоматическую обработку звонков горожан. Стоимость контракта оценивается в 165,5 млн руб., срок его действия — до конца марта 2027 года. Такие данные размещены на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, голосовой ассистент используется в системе справочной службы "122" и других информационных линиях Петербурга. Искусственный интеллект будет принимать и обрабатывать обращения в круглосуточном режиме — 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Ожидается, что система сможет самостоятельно обрабатывать не менее 90% всех входящих вызовов без участия живых операторов. В месяц ИИ должен принимать не менее 2,5 млн обращений, а одновременно — до 4 тыс. звонков.

Разработчик обязан обеспечить адаптацию голосовых сценариев, защиту от фишинговых атак и корректное распознавание речи. В случае сложных запросов система автоматически переведёт звонок на оператора-человека.

Стоимость одной минуты работы виртуального ассистента составит около 4,5 рубля. Финансирование проекта предусмотрено из собственных средств "АТС Смольного", полученных от финансово-хозяйственной деятельности. Итоги тендера планируется подвести 23 октября.

Фото: pxhere