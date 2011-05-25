Петербургский ЗакС заказал тысячу игрушечных лошадок за 4,5 млн рублей

ЗакС Санкт-Петербурга заключил контракт на производство 1000 плюшевых лошадок стоимостью 4,482 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Изготовлением игрушек займется компания ООО "МК-Интертейд", руководимая Михаилом Барабанцевым. Плюшевые лошадки будут иметь рост 25 сантиметров, вес около 200 граммов, светлую ровную шерсть и голубые глаза. Узда, грива и хвост будут пришиты к основной конструкции без следов клея или видимых концов нитей.
Компания "МК-Интертейд" известна победами в тендерах на сувенирную продукцию. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 40% и составила 185 млн рублей. Новый контракт с ЗакСом принесет дополнительный доход в размере 4,482 млн рублей.
Игрушки должны быть изготовлены к концу 2025 года и станут символом наступающего 2026 года.
Фото: скриншот с сайта Госзакупки
