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В Ленобласти появился «социальный калькулятор»
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В Ленобласти появился «социальный калькулятор»

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На обновлённом сайте Центра социальной защиты Ленобласти запустился новый сервис.

Ленинградская область продолжает развивать цифровые сервисы для населения и предлагать новые возможности для дистанционного получения услуг или удаленного консультирования определенных категорий граждан. После оптимизации и обновления сайта Центра социальной защиты населения - у него существенно изменилось оформление и добавились новые разделы "Студенты", "Многодетные семьи", "Семьи с детьми-инвалидами", "Трудная жизненная ситуация" - на ресурсе появился "социальный калькулятор" для семей с детьми, предоставляемых по Социальному кодексу Ленинградской области.

Воспользовавшись этой опцией, житель Ленобласти сможет выяснить, какие меры соцподдержки ему полагаются и в каком размере. Попробовать можно по ссылке
Ранее в Ленинградской области был запущен чат-бот для помощи с социальными пособиями на детей. Эта практика была признана успешной и выведена на федеральный уровень.

Фото: Pixabay

Теги: выплаты и пособия, госуслуги, ленобласть, семьи с детьми, социальный калькулятор, цифровизация, цифровые технологии, чат бот
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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