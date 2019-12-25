В Ленобласти появился «социальный калькулятор»

На обновлённом сайте Центра социальной защиты Ленобласти запустился новый сервис.

Ленинградская область продолжает развивать цифровые сервисы для населения и предлагать новые возможности для дистанционного получения услуг или удаленного консультирования определенных категорий граждан. После оптимизации и обновления сайта Центра социальной защиты населения - у него существенно изменилось оформление и добавились новые разделы "Студенты", "Многодетные семьи", "Семьи с детьми-инвалидами", "Трудная жизненная ситуация" - на ресурсе появился "социальный калькулятор" для семей с детьми, предоставляемых по Социальному кодексу Ленинградской области.

Воспользовавшись этой опцией, житель Ленобласти сможет выяснить, какие меры соцподдержки ему полагаются и в каком размере. Попробовать можно по ссылке.

Ранее в Ленинградской области был запущен чат-бот для помощи с социальными пособиями на детей. Эта практика была признана успешной и выведена на федеральный уровень.

Фото: Pixabay