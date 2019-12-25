В Ленобласти запущен чат-бот для помощи с детскими пособиями

Бот-помощник ответит ленинградцам на все вопросы о выплатах на детей.

Комитет по социальной защите Ленинградской области и Центр управления регионом создали специальную программу для желающих разобраться в социальных выплатах на детей от трех до семи лет. Программа работает в мессенджере Telegram и представляет собой бота-помощника, который при запуске открывает чат и отвечает на все основные вопросы.

Бот подскажет, имеет ли пользователь право на получение пособия, какие документы ему понадобятся, как правильно заполнить анкету, включая графу о доходах за конкретный период, какие могут быть причины для отказа в получении выплаты на ребенка. В крайнем случае, если потребуется участие специалистов для разрешения нестандартной ситуации, программа предложит контакты сотрудников Центра социальной защиты населения.

Бот разработан в Puzzle Bot - многофункциональном веб-сервисе для полноценной работы с каналами, ботами и группами в Telegram. О запуске подобных программ-помощников заявляли многие МФЦ Петербурга и области; некоторые их них выполняли и весьма специфические функции - например, принимали показания счетчиков горячей воды.