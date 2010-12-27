Чат-бот Веня поможет петербуржцам внести показания счетчиков горячей воды

Кроме того, горожане могут узнать о том, какие существуют альтернативные способы передачи показаний.

В понедельник, 21 октября. стало известно, что в Петербурге появился чат-бот Веня, который поможет горожанам внести показания счетчиков горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

"Веня" представлен в виде кнопки, которая находится в нижнем правом углу экрана на сайте ТЭКа. После ее нажатия открывается окно с помощником. Вентиль Веня предлагает готов помочь горожанам подать показания со счётчиков ГВС. Пользователи только нужно ввести номер лицевого счета.

Кроме того, через чат-бота горожане могут узнать о том, какие существуют альтернативные способы передачи показаний.

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