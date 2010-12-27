Эксперт заявил, что Кронштадту нужны новые дорожные развязки

Кронштадту нужны новые дорожные развязки. Об этом сообщает "Петербкргский дневник" со ссылкой на главу администрации Кронштадтского района Олега Довганюка.
Как оказалось, единственная развязка, по которой осуществляется въезд в Кронштадт, построена по упрощенной схеме.
Поэтому крайне необходимо модернизировать существующую развязку. Кроме того, в плане есть возведение еще одной, в районе Северного форта, плюс съезд в районе контейнерного терминала. Все уже спроектировано, но проблема в том, что эта земля принадлежит федеральным ведомствам
рассказывает Довганюк
Отметим, что комплекс защитных сооружений находится в юрисдикции Минстроя России, а это значит, что город на Неве не может профинансировать строительство новых развязок. Планируется, что в ближайшем будущем будет создана рабочая группа.
Ранее мы сообщали о том, что на Обводном канале намерены ввести одностороннее движение.
Фото:pixabay
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