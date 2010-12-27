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На Обводном канале намерены ввести одностороннее движение
Сегодня, 12:16
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На Обводном канале намерены ввести одностороннее движение

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Реализация этого проекта потребует существенных затрат.

В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что на Обводном канале намерены ввести одностороннее движение. АН "Оперативное прикрытие".

Соответствующее предложение появилось в документе, который будет определять развитие дорожной сети Северной столицы в ближайшие 14 лет. По мнению экспертов, такой проект  потребует существенных затрат. Стоимость составляет почти 44 млн рублей.

Также специалисты предлагают ввести одностороннее движение на улице Казанской в направлении Невского проспекта.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном показали новые карты единой схемы городского транспорта.

Фото:Обводный Канал/вк

 

 

Теги: новости спб, обводный канал, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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