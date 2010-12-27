Специалисты КГА создали навигационные карты пешеходной и транспортной доступности.

В понедельник, 21 октября, в Смольном показали новые карты единой схемы городского транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Северной столицы.

Новые схемы получили темно-синее оформление, а улицы, наоборот, обозначены светлым. Специалисты отметили, что темные схемы удобны для восприятия в темное время суток. Дело в том, что светлый фон при подсветке давал бы эффект засветки.

Обновленные карты уже можно увидеть у выхода из станции метро "Василеостровская".

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