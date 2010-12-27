В Сети появился новый туристический логотип Петербурга

Комитет по развитию туризма обещает презентовать логотип города в ноябре.

В понедельник, 21 октября, в сети появились три альтернативных варианта логотипа Сверной столицы. Об этом сообщает "Фонтанка".

Ранее Юрий Запесоцкий, не дождавшись официальной презентации, показал новую эмблему туристического бренда города . Она представляет из себя черно-белую голову Петра I в голубом обрамлении и трехэтажную черную надпись "SAINT PETERSBURG" с элементами голубого цвета.

В новых вариациях эмблема мало изменилась. Дизайнеры всего лишь повернули Петра I в профиль. В логотипе все также преобладают голубые оттенки.

Напоним, что Комитет по развитию туризма обещает презентовать логотип города в ноябре.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском порту "Морской фасад" увеличат габариты судоходных путей.

Фото:Юрий Запесоцкий / Facebook