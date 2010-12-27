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В Сети появился новый туристический логотип Петербурга
Сегодня, 10:52
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IRINA_CHALKINA

В Сети появился новый туристический логотип Петербурга

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Комитет по развитию туризма обещает презентовать логотип города в ноябре.

В понедельник, 21 октября, в сети появились три альтернативных варианта логотипа Сверной столицы. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Ранее Юрий Запесоцкий,  не дождавшись официальной презентации, показал новую эмблему туристического бренда города . Она представляет из себя черно-белую голову Петра I в голубом обрамлении и трехэтажную черную надпись "SAINT PETERSBURG" с элементами голубого цвета.

В новых вариациях эмблема мало изменилась. Дизайнеры всего лишь повернули Петра I в профиль. В логотипе все также преобладают голубые оттенки.

Напоним, что Комитет по развитию туризма обещает презентовать логотип города в ноябре.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском порту "Морской фасад" увеличат габариты судоходных путей.

Фото:Юрий Запесоцкий / Facebook

 

Теги: логотип спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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