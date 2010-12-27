В петербургском порту "Морской фасад" увеличат габариты судоходных путей

В 2020 году в порт будут заходить лайнеры длиной от 340 до 363 метров.

В понедельник, 21 октября, на совещании Морской коллегии при правительстве Российской Федерации обсудили развитие яхтенного туризма в Северной столице. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Петербурга.

На заседании выступил Александр Беглов. Градоначальник заявил, что крупные круизные компании заинтересованы в эксплуатации с 2020 года круизных лайнеров на территории города на Неве. По его словам, необходимо в порту "Морской фасад" увеличить габариты судоходных путей, так как в следующем году планируется заход лайнеров длиной от 340 до 363 метров.

Кроме того, глава Петербурга предложил сделать шире пункт пропуска яхт в районе Кронштадта.

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