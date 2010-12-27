Передача символа Всероссийского театрального марафона Санкт-Петербургу состоится 23 октября.

С 23 по 25 октября Петербург принимает Всероссийский театральный марафон. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Всероссийский театральный марафон — крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. Марафон представляет собой эстафету: региональные театры отправляются с гастролями и передают следующему театру-участнику специальный символ Года театра – статуэтку. Автором данного проекта стал народный художник России Андрей Ковальчук.

Передача символа Всероссийского театрального марафона Санкт-Петербургу состоится 23 октября на сцене театра "Зазеркалье". Именно в этом театре с 23 по 25 октября пройдут гастроли Театра драмы Республики Карелия "Творческая мастерская".

После этого, 26 октября во Псков с гастролями и статуэткой отправится Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н.П. Акимова.

Ранее в Выборге прошел "Марафон долголетия".

Фото: pixabay