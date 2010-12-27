В Выборге прошел "Марафон долголетия"

На мероприятие приехали участники из разных районов Ленинградской области. Всего более 70 человек, том числе жители Выборга, увлеченные скандинавской ходьбой.

В минувшую субботу на стадионе "Авангард" нашего города состоялся заключительный этап цикла соревнований по северной (скандинавской) ходьбе.

На мероприятие приехали участники из разных районов Ленинградской области. Всего более 70 человек, том числе жители Выборга, увлеченные скандинавской ходьбой.

Традиционно участникам было предложено пройти две трассы на выбор: 3 км или 6 км, а также "Марш здоровья" без учета времени.

В рамках мероприятия были организованы мастер-класс по технике ходьбы, поэтому в соревнованиях мог принять участие любой желающий.

Победители "Марафона Долголетия - 2019" в каждой возрастной категории были награждены медалями, дипломами областного комитета, призами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО