В Росконгрессе рассказали о датах проведения ПМЭФ-2024

Стали известны даты проведения 27-го Петербургского экономического форума в 2024 году. В сообщении напомнили о важности форума.

Стали известны даты проведения ПМЭФ в 2024 году – 5-6 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Также в сообщении напомнили и о важности мероприятия. По словам ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, ПМЭФ является ведущей площадкой для обсуждения вопросов международного развития, именно здесь происходит обмен мнениями и налаживание кооперационных связей.

Форум 2023 года ясно показал, что, несмотря на „турбулентность" мировой экономики, многие страны, готовы наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков

Итоги проведения ПМЭФ в 2023 году можно посмотреть на сайте форума.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудили инвестиции в профессиональное развитие человека

Фото: Piter.TV