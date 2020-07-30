На ПМЭФ обсудили инвестиции в профессиональное развитие человека

Президент Группы "Эталон" отметил: сегодня девелоперам не хватает профессиональных кадров.

На ПМЭФ-2023 эксперты обсудили возможности инвестирования россиян в свое профессиональное развитие. Один из инструментов – новый проект "Заработаем вместе", который поможет в карьерном росте. На дискуссии "Доход через навыки: инвестиции в профессиональное развитие человека" президент Группы "Эталон" отметил: сегодня девелоперам не хватает профессиональных кадров.

Наша компания работает в девяти регионах РФ и, если в Москве и Питере это ещё как-то можно найти, то даже в крупных миллионниках проблема с персоналом. Геннадий Щербина, президент Группы "Эталон"

Как отметил портал "Строительный Петербург", согласно проекту, вузы будут готовить специалистов в зависимости от требований работодателя и условий на рынке.

Вот я, например, вкладываю всё равно деньги в студентов, в кого угодно. Коллеги предлагают более быструю процедуру, то есть у меня есть деньги, у них есть товар. Я делаю заказ и покупаю у них, грубо говоря, то, что мне нужно. Геннадий Щербина, президент Группы "Эталон"

Создание инфраструктуры для повышения квалификации занятого населения – одна из главных задач рынка труда.

Фото: Росконгресс

Видео: портал "Строительный Петербург