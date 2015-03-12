По его словам, любые попытки посеять рознь в российском обществе являются преступлением против всей страны.

Президент России Владимир Путин назвал попытки расколоть общество предательством. Об этом он заявил в обращении к участникам Всемирного русского народного собора.

По его словам, любые попытки посеять рознь в российском обществе являются преступлением против всей страны. Глава государства подчеркнул, что никому не позволит делить Россию. Он также добавил ,что после распада Российской Империи и СССР возникли очаги, которые "не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой".

И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным.

Видео: kremlin.ru