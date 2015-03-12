Президент России Владимир Путин назвал попытки расколоть общество предательством. Об этом он заявил в обращении к участникам Всемирного русского народного собора.
По его словам, любые попытки посеять рознь в российском обществе являются преступлением против всей страны. Глава государства подчеркнул, что никому не позволит делить Россию. Он также добавил ,что после распада Российской Империи и СССР возникли очаги, которые "не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой".
И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным.
Видео: kremlin.ru
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