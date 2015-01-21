Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

В ходе встречи Костин проинформировал главу государства о развитии судостроительной отрасли.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Костин проинформировал главу государства о развитии судостроительной отрасли. По его словам, работа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по гособоронзаказу в целом удовлетворительна. При этом глава ВТБ отметил, что есть недостатки в работе корпорации и в работе смежников.

Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали "дорожную карту". Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей. Андрей Костин, глава ВТБ

Ранее Путин заявил, что страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам.

Видео: kremlin.ru