Путин: страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам

По его словам, в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с "естественными партнерами".

Страны-члены ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета организации в Минске.

Глава государства отметил продуктивное взаимодействие по линии МИДов, министерств обороны и других ведомств, благодаря которому оперативно согласовывались позиции по актуальным вопросам. По его словам, в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с "естественными партнерами". К таковым он отнес Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров. Владимир Путин, президент России

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ.

Видео: kremlin.ru