Путин: страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам

Страны-члены ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета организации в Минске.
Глава государства отметил продуктивное взаимодействие по линии МИДов, министерств обороны и других ведомств, благодаря которому оперативно согласовывались позиции по актуальным вопросам. По его словам, в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с "естественными партнерами". К таковым он отнес Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС) и СНГ.
Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров.
Владимир Путин, президент России
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ.
Видео: kremlin.ru
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