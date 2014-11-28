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Путин: страны ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам

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По его словам, в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с "естественными партнерами".

Страны-члены ОДКБ согласовывали позиции по военно-стратегическим вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета организации в Минске.

Глава государства отметил продуктивное взаимодействие по линии МИДов, министерств обороны и других ведомств, благодаря которому оперативно согласовывались позиции по актуальным вопросам. По его словам, в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с "естественными партнерами". К таковым он отнес Шанхайскую Организацию Сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления и повышению выучки военных кадров.

Владимир Путин, президент России

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, одкб, президент россии, саммит одкб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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