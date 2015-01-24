Лукашенко: Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ

Глава государства напомнил, что эти цели были намечены белорусской стороной в ноябре 2022 года.

Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите организации в Минске.

Глава государства напомнил, что эти цели были намечены белорусской стороной в ноябре 2022 года. По его словам, Минск стремился "повысить сплоченность государств-членов ОДКБ в целях укрепления организации и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности". Также Лукашенко добавил, что формально передаст функции председателя Казахстану 31 декабря 2023 года.

На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ.

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