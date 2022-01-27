  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:27
61
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ

0 0

Президент Белоруссии напомнил о саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ. Его слова приводит пресс-служба республики.

Лукашенко напомнил, что в четверг, 23 ноября, в Минске пройдет саммит ОДКБ. Он подчеркнул, что хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера. Также президент выразил желание выслушать "те проблемные вопросы, которые существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ".

Ранее Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, минобороны белоруссии, одкб, президент белоруссии, спецслужбы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии