Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к Белоруссии

По его словам, у Белоруссии по многим странам есть движение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Сербию разобраться в своем отношении к стране. Об этом он заявил на встрече с новыми послами республики.

По его словам, если Сербия хочет налаживать торгово-экономические отношения с Белоруссией, то должен быть результат этих отношений. Лукашенко отметил, что Белград может и дальше вилять хвостом и поддерживать санкции против республики.

У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать, это будет касаться и Сербии, просто вам политически надо разобраться, чего они хотят. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что рано или поздно Европа осознает необходимость сотрудничать с Россией.

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