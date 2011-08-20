Лукашенко: рано или поздно Европа осознает необходимость сотрудничать с Россией

Глава Белоруссии оценил перспективы контактов со странами ЕС.

Европецский союз рано или поздно осознает, что с Россией необходимо сотрудничать. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с жителями города Островец, расположенного в Гродненской области. На мероприятии также присутствовал глава "Росатома" Алексей Лихачев. Политик заметил, что Европа приползет обратно ради получения необходимых региону ресурсов. Глава республики обратил внимание на то, как местные политики ведут себя. Он считает, что их деятельность зачастую противоречит национальным интересам стран и народов в ЕС.

Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке... Я на них смотрю как опытный человек — мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что его слова не означают, что после проведенных в Польше парламентских выборов власти сразу же начнут взаимодействие с Москвой и Минском. Однако между странами сохраняются закрытые каналы общения. Политик добавил, что Варшава пытается предъявлять требования "отпустить этого и того". Глава Белоруссии напомнил о том, что речь идет о независимом и суверенном государстве, поэтому он не будет выполнять условия, навязываемые извне.

Лукашенко: Минск поставил вопрос о компенсациях из-за сроков постройки БелАЭС.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого