Лукашенко: Минск поставил вопрос о компенсациях из-за сроков постройки БелАЭС

Глава Белоруссии оценил предложения "Росатома".

Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. В настоящее время в России предложили несколько вариантов для Минска. В частности, они связаны со стоимостью на ядерное топливо и гарантиями работы. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко. Политик принял доклад о завершении строительства местной атомной электростанции.

У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент Белоруссии дополнительно поинтересовался у коллег о том, удовлетворяет ли такие предложения страну. Он заметил, что республика не хочет излишне напрягать россиян, однако важно определить, достаточны ли те уступки от "Росатома", на которые готовы пойти в Москве.

Белоруссия и Китай обсудили выработку плана военного сотрудничества.

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