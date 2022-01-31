Белоруссия и Китай обсудили выработку плана военного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
Глава военного ведомства республики Виктор Хренин провел в Пекине встречу с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся. Стороны обсуждали вопрос создания "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также в Минобороны Белоруссии сообщили, что Хренин и Юся обсуждали совместную подготовку военнослужащих двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза.
Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
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