Также стороны обсуждали совместную подготовку военнослужащих двух стран.

Белоруссия и Китай обсудили выработку плана военного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Глава военного ведомства республики Виктор Хренин провел в Пекине встречу с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся. Стороны обсуждали вопрос создания "дорожной карты" по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также в Минобороны Белоруссии сообщили, что Хренин и Юся обсуждали совместную подготовку военнослужащих двух стран.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза.

Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь