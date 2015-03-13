  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 11:46
225
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза

0 0

По его словам, Минск видит в ЕС один из столпов многополярного мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам белорусского лидера, Минск видит в ЕС один из столпов многополярного мира наравне с США, Китаем и Россией. Он подчеркнул, что если эту опору вырвать из-под системы, "будет очень плохо для всех".

Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, евросоюз, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии