По его словам, Минск видит в ЕС один из столпов многополярного мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам белорусского лидера, Минск видит в ЕС один из столпов многополярного мира наравне с США, Китаем и Россией. Он подчеркнул, что если эту опору вырвать из-под системы, "будет очень плохо для всех".

Мы очень хотим, чтобы ЕС был мощным, крепким, суверенным, независимым объединением. Мы на это нацелены. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС.

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